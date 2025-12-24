Ричмонд
61-летний Гордон заявил, что скоро женится в шестой раз на 23-летней избраннице

Гордон рассказал о скорой женитьбе, это будет шестой брак телеведущего.

Источник: Комсомольская правда

Актер и телеведущий Александр Гордон заявил, что в ближайшее время женится в шестой раз. Об этом 61-летний тележурналист рассказал в интервью Антону Красовскому в «ВКонтакте».

По словам 61-летнего Гордона, его новой избраннице 23 года. Также он уточнил, что его предыдущая жена была такого же возраста.

«Сейчас я снова, через два с половиной дня, женюсь», — объявил Гордон.

Этот брак станет шестым для телеведущего. У Гордона от прошлых отношений осталось два сына и две дочери.

В ноябре 2025 года Гордона замечали еще с прежней супругой Софией Каландадзе. Ей также 23 года. Она моложе ведущего на 38 лет.

Ранее KP.RU писал, что у Александра Гордона четверо детей от разных женщин. С тремя отпрысками телеведущий поддерживает отношения. А вот от старшей дочери он буквально отрекся.