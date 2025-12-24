61-летний Гордон заявил, что скоро женится в шестой раз на 23-летней избраннице

Актер и телеведущий Александр Гордон заявил, что в ближайшее время женится в шестой раз. Об этом 61-летний тележурналист рассказал в интервью Антону Красовскому в «ВКонтакте».
По словам 61-летнего Гордона, его новой избраннице 23 года. Также он уточнил, что его предыдущая жена была такого же возраста.
«Сейчас я снова, через два с половиной дня, женюсь», — объявил Гордон.
Этот брак станет шестым для телеведущего. У Гордона от прошлых отношений осталось два сына и две дочери.
В ноябре 2025 года Гордона замечали еще с прежней супругой Софией Каландадзе. Ей также 23 года. Она моложе ведущего на 38 лет.
Ранее KP.RU писал, что у Александра Гордона четверо детей от разных женщин. С тремя отпрысками телеведущий поддерживает отношения. А вот от старшей дочери он буквально отрекся.