В Санкт-Петербурге новый трамвай сошел с рельсов, опубликованы фото

Сход с рельсов трамвая в Петербурге произошел в первые часы работы транспортного средства.

Источник: Комсомольская правда

Скоростной трамвай «Славянка» сошел с рельсов в Шушарах во время первых часов работы. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург». В Сети уже появились первые фотографии случившегося.

Новый трамвай, следующий из Купчино в Шушары, внезапно остановился, и водитель объявил: «Трамвай больше никуда не поедет». Очевидцы заметили, что трамвай свернул с рельсов и завис над столбом.

«Я живу в Купчино, решил проехать до Шушар, просто посмотреть, что это такое», — рассказала собеседница агентства и очевидец схода трамвая с рельсов.

Фото предоставлено журналистами «КП-Санкт-Петербург».

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Пока неизвестны причины случившегося, но ее выясняют. В данный момент движение по линии остановлено.

Ранее KP.RU сообщил, что в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге в районе станции метро «Купчино» трамвай сошел с рельсов. Только в тот раз участником аварии стала более старая модель транспортного средства. В результате схода трамвая с линии образовалась огромная пробка.