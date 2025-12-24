В Санкт-Петербурге новый трамвай сошел с рельсов, опубликованы фото

Скоростной трамвай «Славянка» сошел с рельсов в Шушарах во время первых часов работы. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург». В Сети уже появились первые фотографии случившегося.
Новый трамвай, следующий из Купчино в Шушары, внезапно остановился, и водитель объявил: «Трамвай больше никуда не поедет». Очевидцы заметили, что трамвай свернул с рельсов и завис над столбом.
«Я живу в Купчино, решил проехать до Шушар, просто посмотреть, что это такое», — рассказала собеседница агентства и очевидец схода трамвая с рельсов.
Фото предоставлено журналистами «КП-Санкт-Петербург».
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Пока неизвестны причины случившегося, но ее выясняют. В данный момент движение по линии остановлено.
Ранее KP.RU сообщил, что в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге в районе станции метро «Купчино» трамвай сошел с рельсов. Только в тот раз участником аварии стала более старая модель транспортного средства. В результате схода трамвая с линии образовалась огромная пробка.