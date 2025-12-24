Что собой представляет «Орешник»? Пояснил военный эксперт

Эксперт отметил, что проблемы привезти в Беларусь ракеты не было, но этому предшествовала кропотливая работа. «Все проводилось очень взвешенно, смотрели, каким образом размещать, для чего они нам нужны, не будут ли они для нас избыточными. И давайте скажем прямо: на 5,5 тыс. км мы просто так нашей разведкой сегодня заглянуть, вернее, вчера, не могли, и для этого нужно было предварительно создавать спутниковую группировку на западном стратегическом направлении. А ведь мы действуем не в безвоздушном пространстве, мы действуем совместно с Российской Федерацией. И у нас есть единая региональная группировка войск и сил. И прежде чем заступить на боевое дежурство, нам нужно было иметь средства разведки, понимать, где эти объекты находятся. Давайте скажем так, “Орешник” будет бить, как правило, по стационарным объектам или по малоподвижным объектам. Это какие объекты? Центры принятия решений», — отметил Андрей Богодель.