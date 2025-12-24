Что собой представляет «Орешник»? Пояснил военный эксперт

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что представляют из себя ракетные комплексы «Орешник», в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси кандидат военных наук Андрей Богодель.
Эксперт отметил, что проблемы привезти в Беларусь ракеты не было, но этому предшествовала кропотливая работа. «Все проводилось очень взвешенно, смотрели, каким образом размещать, для чего они нам нужны, не будут ли они для нас избыточными. И давайте скажем прямо: на 5,5 тыс. км мы просто так нашей разведкой сегодня заглянуть, вернее, вчера, не могли, и для этого нужно было предварительно создавать спутниковую группировку на западном стратегическом направлении. А ведь мы действуем не в безвоздушном пространстве, мы действуем совместно с Российской Федерацией. И у нас есть единая региональная группировка войск и сил. И прежде чем заступить на боевое дежурство, нам нужно было иметь средства разведки, понимать, где эти объекты находятся. Давайте скажем так, “Орешник” будет бить, как правило, по стационарным объектам или по малоподвижным объектам. Это какие объекты? Центры принятия решений», — отметил Андрей Богодель.
Для чего Беларуси нужен «Орешник» и как далеко он сможет достать, пояснил военный эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что Беларусь никого не пытается напугать. «Мы никому, конечно же, не угрожаем. Но все равно соваться к нам не стоит», — сказал он.
Андрей Богодель добавил, что для размещения «Орешника» в Беларуси необходимо было создать соответствующую инфраструктуру. «Проведен целый комплекс мероприятий, связанных с расположением этих систем, с их перемещением. Ведь нужно создавать целые позиционные районы. И первый рубеж позиционных районов как раз вот только и был создан, где находятся стартовые позиции. А стартовые позиции — это не просто “кто куда периодически выкатывает машинку и все”. Это основные стартовые позиции, запасные, временные, ложные. Вы представляете, сколько это работает?» — пояснил эксперт.
Он отметил, что «Орешник» представляет собой сложный комплекс. Кроме пусковых установок, это еще передвижной командный защищенный пункт, машины обеспечения, охраны, различного инженерного обеспечения, инженерной маскировки, которая скрывает от противника эти комплексы и порядок их передвижений, а также системы радиоэлектронного подавления противника, разведка, которая ведется непосредственно с использованием БПЛА. «Это целый комплекс, который обеспечит не только порядок эффективного применения, то есть не только пуск, где цель обнаружена, координаты введены, кнопка нажата и система ведет, здесь нужно обеспечить живучесть, своевременность выдвижения на позиции, скрытность выдвижения, ну и масса всего, даже того, где солдата покормить вместе с офицером. То есть это масса вопросов, которые нужно было решить и свести, и сегодня эта система работает», — сказал эксперт.
Андрей Богодель заострил внимание, что «Орешник» — это эффективная гиперзвуковая система. «Ее аналогов нет, она может использоваться как в ядерном, так и неядерном исполнении, — отметил он. — В то же время нужно понимать, что эта ракетная система не будет работать одна. Перед этим создается достаточно большой комплекс различных мероприятий. И когда будет задействован такой комплекс, как “Орешник”, то дело дошло, по сути своей, до Армагеддона. И вопрос Армагеддона должен быть взвешен и у военных, и у военно-политического руководства. Должно быть четкое понимание, что же происходит, действительно ли все меры мы перед этим приняли».
Андрей Богодель отметил, что на учениях «Запад-2025» был отработан порядок применения этих комплексов. «Тогда появилось четкое понимание: да, этот комплекс нам нужен. Только после этого глава государства окончательно сказал, что мы сегодня готовы это все дело принимать. Потому что создана целая система комплексного поражения противника. Пока это, скажем так, условного противника, хотя мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит в будущем иметь дело. Давайте скажем честно, это Североатлантический альянс. Нет никого больше на западных направлениях, только они. Поэтому создана целая система. И прежде чем применять “Орешник” по центрам принятия решений, у нас есть соответствующие средства — ракетные. Причем ракеты мы планируем в ближайшее время создавать свои. Стоит вопрос о том, чтобы эти же ракеты “Полонез” были отечественного производства», — пояснил эксперт. -0-