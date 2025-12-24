Жителям пострадавшей при ЧС высотки в Гомеле разрешили вернуться в свои квартиры

Необходимые демонтажные работы в пострадавшем подъезде проведены с верхнего до пятого этажа. В связи с этим жители соседних 1-го и 2-го подъездов, а также 6-го подъезда дома № 5 получили возможность вернуться в свои квартиры. Завтра возобновит деятельность и расположенный рядом магазин.