24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям пострадавшей при ЧС высотки в Гомеле разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
В горисполкоме состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в жилом доме по ул. Косарева.
В ходе заседания представители всех профильных служб доложили о выполнении поставленных ранее задач, алгоритме дальнейших действий по восстановлению жилого фонда, оказанию помощи пострадавшим гражданам и возмещению причиненного ущерба.
Необходимые демонтажные работы в пострадавшем подъезде проведены с верхнего до пятого этажа. В связи с этим жители соседних 1-го и 2-го подъездов, а также 6-го подъезда дома № 5 получили возможность вернуться в свои квартиры. Завтра возобновит деятельность и расположенный рядом магазин.
Кроме того, были заслушаны доклады о ходе компенсационных выплат пострадавшим гражданам и мерах по оказанию социальной поддержки населению. Необходимая помощь будет оказана каждому.
Как сообщалось, 17 декабря в областном центре на ул. Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. -0-