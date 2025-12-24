Ричмонд
Депутат Свищев назвал срыв выступления россиян в Латвии отвратительным

Запрет на въезд в Латвию 14 российским саночникам на этап Кубка мира является отвратительным решением по политически надуманным причинам. Об этом в среду, 24 декабря, заявил заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

— Это отвратительный и неспортивный поступок. Президент Международной федерации санного спорта Эйнарс Фогелис из Латвии, но он должен исполнять все рекомендации и поручения Международного олимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда, который принял решение о допуске наших саночников в нейтральном статусе, — передает слова Свищева РИА Новости.

В октябре текущего года Спортивный арбитражный суд разрешил российским саночникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом тогда запрос о незамедлительном допуске шести российских спортсменов был отклонен. Речь идет о Александре Горбацевиче, Софии Мазур, Андрее Богданове, Юрии Прохорове, Екатерине Фоминой и Полине Григорьевой.

23 декабря президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. В то же время взрослые российские фехтовальщики могут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.