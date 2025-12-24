Врач рассказала, какие процедуры можно пройти после праздничных застолий

Если после праздников появляются жалобы на изжогу, боль в верхней части живота или тяжесть после еды, Лозикова посоветовала сделать фиброгастродуоденоскопию. Она помогает выявить гастрит, рефлюкс-эзофагит и обострение язвы, которые часто возникают из-за перееданий и избыточного алкоголя.