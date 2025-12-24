Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, какие процедуры можно пройти после праздничных застолий

Терапевт Лозикова: после праздников можно сделать УЗИ брюшной полости.

Источник: Комсомольская правда

Врач-терапевт Анастасия Лозикова рассказала, что после новогодних праздников важно проверить состояние внутренних органов и сердца. В первую очередь рекомендуется сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости и электрокардиограмму. Об этом пишет NEWS.ru.

«После новогодних каникул нередко выявляются признаки жирового гепатоза, застой желчи, реактивные изменения поджелудочной, которые длительное время могут протекать бессимптомно. По показаниям проводится УЗИ почек и щитовидной железы», — предупредила Лозикова.

Ультразвуковое исследование помогает вовремя обнаружить признаки этих недугов. При необходимости также проводят УЗИ почек и щитовидной железы.

Если после праздников появляются жалобы на изжогу, боль в верхней части живота или тяжесть после еды, Лозикова посоветовала сделать фиброгастродуоденоскопию. Она помогает выявить гастрит, рефлюкс-эзофагит и обострение язвы, которые часто возникают из-за перееданий и избыточного алкоголя.

Ранее врач-терапевт Людмила Саламатина рассказала, что в Новый год чаще всего обостряются гастрит, панкреатит, гипертонические кризы, сердечная недостаточность и бронхиальная астма.