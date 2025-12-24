Полностью восстановить отопление в 32 домах Ростова должны к девяти часам вечера

Напомним, отопление и горячая вода в границах Малиновского, 2-й Краснодарской, Города Ле-Ман и Коммунистического пропали в первой половине дня из-за дефекта на теплотрассе. Сначала восстановить подачу тепла планировали к 17 часам. На месте работают специалисты ООО «Ростовские тепловые сети».