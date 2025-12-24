Ричмонд
Полностью восстановить отопление в 32 домах Ростова должны к девяти часам вечера

В Советском районе Ростова ликвидировали порыв, идет заполнение теплотрассы.

Источник: Комсомольская правда

Отопление в 32 многоквартирных дома в Советском районе Ростова-на-Дону должны вернуть в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Ремонтные работы завершены, идет заполнение теплотрассы. Выход на штатный режим теплоснабжения ожидается к 21 часу, — написала Антонина Пшеничная.

Напомним, отопление и горячая вода в границах Малиновского, 2-й Краснодарской, Города Ле-Ман и Коммунистического пропали в первой половине дня из-за дефекта на теплотрассе. Сначала восстановить подачу тепла планировали к 17 часам. На месте работают специалисты ООО «Ростовские тепловые сети».

