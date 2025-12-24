Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО

разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая готовность к военной службе;законодательно закрепить необходимость поднимать российский флаг на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях;обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды;подготовить проведение соревнований «Школьная лига» по наиболее популярным видам спорта во всех регионах;внести поправки, которые отнесут деятельность по физподготовке детей к образовательной;представить индивидуальные учебные планы для спортсменов сборных команд;доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта;разработать программу личной поддержки детей-сирот, занимающихся спортом;приравнять звание заслуженного работника физкультуры и спорта, полученное гражданами на Украине, к российскому;подготовить поправки для создания реестра тренеров с данными о квалификациирегионам — поощрять тренеров за подготовку спортсменов высокого класса;разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года;