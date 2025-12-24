Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин по итогам заседания совета при президенте по развитию физкультуры и спорта поручил представить предложения о включении в ГТО теста на управление беспилотниками.
«Представить предложения: о включении во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс “Готов к труду и обороне” испытания (теста), предусматривающего управление беспилотными летательными аппаратами», — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад правительство должно представить до 15 апреля 2026 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо этого, президент поручил:
разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая готовность к военной службе;законодательно закрепить необходимость поднимать российский флаг на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях;обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды;подготовить проведение соревнований «Школьная лига» по наиболее популярным видам спорта во всех регионах;внести поправки, которые отнесут деятельность по физподготовке детей к образовательной;представить индивидуальные учебные планы для спортсменов сборных команд;доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта;разработать программу личной поддержки детей-сирот, занимающихся спортом;приравнять звание заслуженного работника физкультуры и спорта, полученное гражданами на Украине, к российскому;подготовить поправки для создания реестра тренеров с данными о квалификациирегионам — поощрять тренеров за подготовку спортсменов высокого класса;разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года;