США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша

Архив национальной безопасности США рассекретил стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Джорджа Буша. Об этом сообщил The National Security Archive.
Речь идет о разговорах, которые состоялись в 2001, 2005 и 2008 годах.
Первая встреча Путина и Буша прошла в Словении, тогда экс-президент США назвал Россию частью западного мира.
— Путин был близким союзником Буша в 2001-м, поскольку их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: Путина — в отношении Чечни, а Буша — «Аль-Каиды»*, — сообщается в публикации.
Однако в 2005 году геополитический контекст изменился: США воевали с Ираком и Афганистаном, а на Украине произошла «оранжевая революция». При этом российско-американские отношения не испортились: Буш рассказывал о стратегическом партнерстве США со странами СНГ, а Путин отмечал мирный характер ядерного сотрудничества Москвы и Тегерана.
После этого Путин и Буш встретились в 2008 году. Российский лидер тогда заявил, что стремление Украины в НАТО создаст «долговременную зону конфликта». Буш похвалил мюнхенскую речь российского лидера, а Путин выразил надежду на улучшение отношений с США, передает NSA.
Государственный департамент США ранее без объяснения причин удалил цифровые записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 83 в Западной Европе в ноябре 1983 года.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель рассказывала, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году он задавал ей вопросы о Путине и у нее даже сложилось впечатление, что американский лидер был очарован им.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.