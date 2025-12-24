Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов

«Правительству Российской Федерации… обеспечить… совершенствование Единой всероссийской спортивной классификации, предусмотрев, в том числе, снятие установленных в 2025 году необоснованных ограничений прав граждан в части, касающейся возможности выполнения спортивных разрядов и званий, а также включение в названную классификацию требований и норм по видам спорта, включенным в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта», — говорится в документе.