Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов

Путин поручил снять часть ограничений на выполнение спортивных разрядов и званий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил снять необоснованные ограничения прав граждан в части, относящейся к возможности выполнения спортивных разрядов и званий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить… совершенствование Единой всероссийской спортивной классификации, предусмотрев, в том числе, снятие установленных в 2025 году необоснованных ограничений прав граждан в части, касающейся возможности выполнения спортивных разрядов и званий, а также включение в названную классификацию требований и норм по видам спорта, включенным в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 10 ноября 2026 года, ответственный — премьер России Михаил Мишустин, следует из перечня.