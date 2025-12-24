БК «Уралмаш» не может прервать свою серию поражений

Для «Уралмаша» серия поражений длится уже больше месяца.
Саратовский «Автодор» на своем паркете обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Саратове завершилась со счетом 73:67.
Игра проходила с преимуществом саратовского клуба в первые три десятиминутки: 23:10 в стартовой четверти, затем 16:17 и 17:17. Под самый конец матча наши спортсмены взяли инициативу, но им не хватило времени, чтобы догнать противника. «Уралмаш» уступил всего семь очков. Ключевым игроком «Автодора» стал защитник Виталиюс Пранаускис. Он набрал 25 очков и стал самым результативным баскетболистом встречи, в то время как у екатеринбургского клуба лидером стал Гарретт Нэвелс, на счету которого 20 очков.
«Уралмаш» после 16 игр имеет шесть побед и располагается на восьмой позиции. Наш клуб проиграл последние четыре встречи. После 18 проведенных матчей «Автодор» одержал четыре победы и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице.