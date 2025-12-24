БК «Уралмаш» не может прервать свою серию поражений

Игра проходила с преимуществом саратовского клуба в первые три десятиминутки: 23:10 в стартовой четверти, затем 16:17 и 17:17. Под самый конец матча наши спортсмены взяли инициативу, но им не хватило времени, чтобы догнать противника. «Уралмаш» уступил всего семь очков. Ключевым игроком «Автодора» стал защитник Виталиюс Пранаускис. Он набрал 25 очков и стал самым результативным баскетболистом встречи, в то время как у екатеринбургского клуба лидером стал Гарретт Нэвелс, на счету которого 20 очков.