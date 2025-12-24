Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Температура в выходные в Москве приблизится к климатической норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что сильные морозы завершатся в среду. По ее словам, в пятницу погода будет особенно ненастной: в ночное время ожидаются местами сильный снег, метель и сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 12−17 метров в секунду.
«В выходные дни погода, как говорится, у нас будет улучшаться… В выходные погода сохранится облачная, временами со снегом. Температура воздуха начнет понижаться. В течение субботы в Москве в течение суток — минус два — минус четыре градуса, по региону — минус один — минус шесть градусов», — сказала агентству Позднякова.
Главный специалист столичного метеобюро отметила, что в воскресенье понижение температуры продолжится.
«И 28, и 29 (декабря — ред.) один прогноз: временами будет приниматься снег. Минимальная температура в Москве — минус пять — минус десять градусов, дневная температура — минус три — минус восемь градусов. Сохранится плотный северо-западный ветер, то есть температура воздуха в принципе приблизится к климатической норме либо даже будет чуть ниже климатической нормы», — заключила Позднякова.