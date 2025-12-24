Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы

«И 28, и 29 (декабря — ред.) один прогноз: временами будет приниматься снег. Минимальная температура в Москве — минус пять — минус десять градусов, дневная температура — минус три — минус восемь градусов. Сохранится плотный северо-западный ветер, то есть температура воздуха в принципе приблизится к климатической норме либо даже будет чуть ниже климатической нормы», — заключила Позднякова.