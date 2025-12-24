Путин поручил утвердить правила не являющихся национальными видов спорта

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить правила признанных видов спорта, не являющихся национальными, к таким относятся, например, крикет, регбол, капоэйра, спортивная йога и лазерный бой.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 6 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить… разработку и утверждение правил видов спорта, включенных в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта, а также признание спортивных дисциплин таких видов спорта», — указано в перечне поручений.
В первый раздел этого реестра входят признанные виды спорта за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных, национальных видов спорта, а также видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.
Сейчас этот раздел содержит следующие виды спортивных дисциплин: регбол, флаинг диск, автомодельный спорт, спортивная йога, водно-спасательное многоборье, крикет, спортивный бридж, боулспорт, капоэйра, лазерный бой, джутайдо, силовой спорт, шахбокс.