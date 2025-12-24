Правительство утвердило госпрограмму «Общество равных возможностей» на 2026−2030 годы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством утверждена государственная программа «Общество равных возможностей» на 2026−2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Государственная программа включает в себя две подпрограммы: «Благополучие старшего поколения» и «Социальная инклюзия».
Целью госпрограммы является повышение доступности и качества социальной поддержки с учетом дифференцированных потребностей граждан старшего поколения и инвалидов. На ее реализацию предполагается направить Br3,8 млрд.
С ее помощью предполагается увеличить охват граждан 75 лет и старше, инвалидов социальными услугами до 25% от их общей численности (к 2030 году — 230 тыс. человек, рост за 5 лет более чем на 50 тыс. человек), нарастить численность получателей социальных услуг не менее чем на 15% за 5 лет (к 2030 году 430 тыс. человек, рост более чем на 55 тыс. человек), обеспечить охват нуждающихся инвалидов социальной реабилитацией, абилитацией не менее 95% (рост за 5 лет на 25%), а также увеличить долю доступных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети — не менее 36% в общем количестве объектов (с 33,3 тыс. объектов до 38,4 тыс.).-0-