Правительство утвердило госпрограмму «Общество равных возможностей» на 2026−2030 годы

С ее помощью предполагается увеличить охват граждан 75 лет и старше, инвалидов социальными услугами до 25% от их общей численности (к 2030 году — 230 тыс. человек, рост за 5 лет более чем на 50 тыс. человек), нарастить численность получателей социальных услуг не менее чем на 15% за 5 лет (к 2030 году 430 тыс. человек, рост более чем на 55 тыс. человек), обеспечить охват нуждающихся инвалидов социальной реабилитацией, абилитацией не менее 95% (рост за 5 лет на 25%), а также увеличить долю доступных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети — не менее 36% в общем количестве объектов (с 33,3 тыс. объектов до 38,4 тыс.).-0-