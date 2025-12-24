Рубль стал самой крепкой валютой 2025 года, показав лучшую динамику за 30 лет

С начала 2025 года рубль вырос по отношению к доллару примерно на 45% и сейчас торгуется около 78 рублей за доллар. Такая динамика сделала его одним из самых прибыльных активов в мире, за исключением драгметаллов — платине, серебру, палладию и золоту.
Эксперты связывают это со снижением спроса на иностранную валюту внутри России. Также сыграло свою роль то, что граждане и бизнес стали чаще вкладываться в рублёвые активы из-за текущей политики Центробанка.
Ранее российские СМИ со ссылкой на официальный Бюджетный прогноз сообщили, что курс доллара может вырасти до 133 рублей к 2042 году. По документам, среднегодовая стоимость валюты составит около 92 рублей в 2026 году и будет постепенно увеличиваться. Эксперты отмечают, что такие долгосрочные прогнозы основываются на разнице в инфляции и ставках, но на них сильно повлияет геополитическая ситуация, торговый баланс и другие изменчивые факторы.
