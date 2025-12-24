Рубль стал самой крепкой валютой 2025 года, показав лучшую динамику за 30 лет

Ранее российские СМИ со ссылкой на официальный Бюджетный прогноз сообщили, что курс доллара может вырасти до 133 рублей к 2042 году. По документам, среднегодовая стоимость валюты составит около 92 рублей в 2026 году и будет постепенно увеличиваться. Эксперты отмечают, что такие долгосрочные прогнозы основываются на разнице в инфляции и ставках, но на них сильно повлияет геополитическая ситуация, торговый баланс и другие изменчивые факторы.