Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубль стал самой крепкой валютой 2025 года, показав лучшую динамику за 30 лет

Российский рубль за последний год рекордно укрепился к доллару, опередив по динамике все основные валюты. Такого результата не было с 1994 года, сообщает Bloomberg.

С начала 2025 года рубль вырос по отношению к доллару примерно на 45% и сейчас торгуется около 78 рублей за доллар. Такая динамика сделала его одним из самых прибыльных активов в мире, за исключением драгметаллов — платине, серебру, палладию и золоту.

Эксперты связывают это со снижением спроса на иностранную валюту внутри России. Также сыграло свою роль то, что граждане и бизнес стали чаще вкладываться в рублёвые активы из-за текущей политики Центробанка.

Ранее российские СМИ со ссылкой на официальный Бюджетный прогноз сообщили, что курс доллара может вырасти до 133 рублей к 2042 году. По документам, среднегодовая стоимость валюты составит около 92 рублей в 2026 году и будет постепенно увеличиваться. Эксперты отмечают, что такие долгосрочные прогнозы основываются на разнице в инфляции и ставках, но на них сильно повлияет геополитическая ситуация, торговый баланс и другие изменчивые факторы.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.