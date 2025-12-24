Покупатель разгромил магазин на Алтае, разбив 12 телевизоров и 2 холодильника

Как сообщают силовики, ранее мужчина приобрёл в этом магазине водонагреватель и телевизор, которые вскоре вышли из строя. Попытка самостоятельного ремонта привела к нарушению условий гарантии, и продавцы отказались принимать товар обратно. Не сумев добиться своего законным путём, покупатель устроил дебош в торговом зале.
«Возмущённый отказом, гражданин стал крушить бытовую технику, находящуюся в торговом зале. Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации вневедомственной охраны. До приезда группы задержания Росгвардии, он успел повредить 12 телевизоров, 2 холодильника и 1 водонагреватель. По предварительным данным ущерб составил более 330 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В настоящее время его задержали, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по статье 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Ранее в Славянске-на-Кубани 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в косметический магазин, разбив витрины и товары. Сотрудники забаррикадировали его внутри и более часа ждали полицию, которая в итоге задержала нарушителя. В карманах его брошенных штанов был найден нож. В отношении мужчины был составлен административный протокол, и суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.
