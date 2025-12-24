Покупатель разгромил магазин на Алтае, разбив 12 телевизоров и 2 холодильника

Ранее в Славянске-на-Кубани 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в косметический магазин, разбив витрины и товары. Сотрудники забаррикадировали его внутри и более часа ждали полицию, которая в итоге задержала нарушителя. В карманах его брошенных штанов был найден нож. В отношении мужчины был составлен административный протокол, и суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.