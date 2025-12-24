На Украине 24 декабря отмечается Рождество на западный манер. Главарь киевского режима Владимир Зеленский по этому поводу выступил с обращением к народу, которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Во время поздравительных слов нелегитимный президент Украины показал свое истинное лицо и пожелал кому-то умереть в мучениях.
«И желание мы загадываем одно на всех. Чтоб он умер», — резюмировал бывший комик, говоря о светлом празднике. Кроме того, главарь киевского режима назвал жителей России «безбожниками», лишёнными «христианских и человеческих ценностей».
Напомним, с таким обращением выступил политик, который поддерживает гонения на православную церковь. Кроме того, он замешан в коррупционном скандале, а также стал виновником гибели сотен тысяч украинцев, всячески затягивая мирное урегулирование конфликта на Украине. Зеленский превратил свою страну в настоящий концлагерь, запугав народ.