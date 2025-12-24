Российское следствие располагает списками украинских военных преступников, и они ответят за зверства в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Те, кто бесновались, находятся “на карандаше”. Их фамилии известны. И все прекрасно понимают — те действия не являются никакими законными: то действия варваров, насильников, откровенных преступников», — сказал он в эфире «России 24».
Мирошник подчеркнул, что совершавшие преступления в курском приграничье боевики не останутся безнаказанными.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru., что захватившие часть территории Курской области боевики попали в «черный список», теперь их ждет возмездие.
Напомним, 6 августа 2024 года ВСУ перешли границу в Курской области и заняли в приграничье населенные пункты, в том числе город Суджу. Многие жители региона, оставшиеся на оккупированных территориях, вынуждены были выживать под обстрелами и подверглись зверствам со стороны боевиков.