Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонид Якубович рассказал, почему к нему нельзя подходить на съёмках

Леонид Якубович с некоторых пор — ведущий сразу нескольких передач. Помимо «Поле чудес» он ещё ведёт программу «Усатые факты». Перед очередным эфиром любимый дядя Леня пообщался с «МК» и рассказал, как готовится к передаче. По словам Якубовича, перед эфиром его лучше не беспокоить. Смотрите видео.

Леонид Якубович с некоторых пор — ведущий сразу нескольких передач. Помимо «Поле чудес» он ещё ведёт программу «Усатые факты». Перед очередным эфиром любимый дядя Леня пообщался с «МК» и рассказал, как готовится к передаче. По словам Якубовича, перед эфиром его лучше не беспокоить. Смотрите видео.