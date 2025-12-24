Леонид Якубович рассказал, почему к нему нельзя подходить на съёмках

Леонид Якубович с некоторых пор — ведущий сразу нескольких передач. Помимо «Поле чудес» он ещё ведёт программу «Усатые факты». Перед очередным эфиром любимый дядя Леня пообщался с «МК» и рассказал, как готовится к передаче. По словам Якубовича, перед эфиром его лучше не беспокоить. Смотрите видео.