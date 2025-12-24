Зеленский в рождественском поздравлении пожелал человеку смерти, не назвав его

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 декабря, опубликовал видеопоздравление с Рождеством, в котором пожелал смерти неназванному человеку.
— И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», — скажет каждый сам про себя, — заявил глава киевского режима.
При этом Зеленский не уточнил, кому конкретно он пожелал смерти в своем поздравлении, передает Ura.ru.
Ранее украинские СМИ сообщили, что жители страны продолжат праздновать Рождество Христово 7 января, несмотря на официальный перенос торжества на 25 декабря.
28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе празднования Рождества с традиционной православной даты, 7 января, на 25 декабря, когда его отмечают западные христиане. Это объяснялось «отказом от российского наследия».
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявлял, что православные на Украине вряд ли станут присоединяться к празднованию этого дня 25 декабря. Он отметил, что верующие не станут менять календарь «в угоду безбожной власти».