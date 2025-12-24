Большие предновогодние ярмарки проведут в пяти городах Ростовской области

Особое внимание — к пиротехнике, в регионе ее нельзя покупать и использовать. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей. Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.