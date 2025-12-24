Ричмонд
Большие предновогодние ярмарки проведут в пяти городах Ростовской области

Вкусности, елочные украшения и сувениры: на Дону проведут праздничные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В конце декабря в пяти городах Ростовской области состоятся большие предновогодние ярмарки. Об этом рассказали донские власти.

Жителей и гостей Ростова-на-Дону будут ждать на Туполева, 14 в течение трех дней: 25, 26, 27 декабря. В Азове прилавки развернут 27 декабря на улице Привокзальной, в районе ТЦ «Перекресток».

Также 27 декабря праздничные торги проведут в Волгодонске (площадь Победы на улице Ленина), Новочеркасске (площадь Ермака) и в Шахтах (площадь Ленина, перед главным корпусом ШАДИ).

Посетителям мини-рынков предложат мясные и рыбные полуфабрикаты, сыры, соленья, овощи, фрукты, цитрусовые, кондитерские и хлебобулочные изделия. Цены на социально значимые продукты будут на 10−15% ниже рыночных.

Кроме того, на ярмарках будут продавать елочные украшения, сувениры, подарки и праздничную атрибутику.

Особое внимание — к пиротехнике, в регионе ее нельзя покупать и использовать. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей. Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

