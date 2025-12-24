Ричмонд
WP: Зеленский готов вывести войска с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в обнародованном плане по мирному урегулирования военного конфликта с Россией заявил о готовности Киева вывести войска с территории Донецкой Народной Республики, если на аналогичный шаг пойдет Москва. Об этом в среду, 24 декабря, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.

— Зеленский представил журналистам новую версию мирного плана, согласно которой он готов вывести войска с востока Украины для создания демилитаризованной зоны, — говорится в материале.

Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах. В списке — подтверждение суверенитета страны, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения.

Западные СМИ сообщили, что Россия рассматривает данный мирный план как «отправную точку» для дальнейших переговоров. В материале утверждается, что российские власти будут добиваться значительных изменений в документе, так как в нем отсутствуют важные для Кремля положения.