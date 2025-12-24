Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с использованием маркетплейсов: предлагают заработать на «фиктивных» заказах

«Злоумышленники представляются участниками “партнёрских программ” маркетплейсов и предлагают лёгкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве объясняют, что схема якобы легальна: нужно оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку (“в сплит”) на своё имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.