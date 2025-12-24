Ричмонд
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с использованием маркетплейсов: предлагают заработать на «фиктивных» заказах

Мошенники покупают электронику за счет россиян на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили: опасность новой аферы скрывается на маркетплейсах. Мошенники предлагают заработать на «фиктивном» заказе, а в результате жертва остается без выгоды и лишается своих денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

«Злоумышленники представляются участниками “партнёрских программ” маркетплейсов и предлагают лёгкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве объясняют, что схема якобы легальна: нужно оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку (“в сплит”) на своё имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.

Аферисты обещают деньги за фиктивный заказ, перечисляют первый взнос, но техника уходит к ним, а жертва остается с рассрочкой без компенсации.

Правоохранители предупреждают: если неизвестные просят сообщить лимит сплита или сделать скриншот аккаунта, это мошенники. Именно эта деталь указывает на то, что с вами связались злоумышленники, а не представители партнерской программы маркетплейса.

Ранее KP.RU сообщил, что аферисты начали обманывать россиян с помощью СМС, представляться курьерами онлайн-магазинов. Как только вы скажете код, указанный в сообщении, злоумышленники завладеют вашими данными и смогут оформить кредиты на ваше имя.