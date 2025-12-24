Меркачева направила Путину список осужденных для возможного помилования

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева подготовила и передала Владимиру Путину список осужденных для возможного помилования. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил председатель совещательного органа Валерий Фадеев.
При этом он не рассчитывает, что помилование произойдет до Нового года.
— Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика, — передает слова главы совета ТАСС.
Меркачева на заседании СПЧ предложила президенту перед Новым годом помиловать инвалидов и женщин с детьми, подчеркнув, что в праздники они должны быть рядом с близкими.
Путин попросил ее направить ему соответствующие материалы. Он также пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.
