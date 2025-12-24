«Белавиа» запускает допрейс в Дубай после отмены полетов в Минск FlyDubai

Так, на Рождество, 7 января, организуется дополнительный рейс из Минска в Дубай. Из Минска дополнительный рейс будет отправляться в 05.45 часов, а прибудет в Дубай в 12.35 (по местному времени). Из Дубая обратно самолет «Белавиа» будет вылетать в 13.50 (по местному времени) с прибытием в Минск в 19.15.