«Белавиа» запускает допрейс в Дубай после отмены полетов в Минск FlyDubai

Авиакомпания «Белавиа» ввела дополнительный рейс в Дубай, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Так, на Рождество, 7 января, организуется дополнительный рейс из Минска в Дубай. Из Минска дополнительный рейс будет отправляться в 05.45 часов, а прибудет в Дубай в 12.35 (по местному времени). Из Дубая обратно самолет «Белавиа» будет вылетать в 13.50 (по местному времени) с прибытием в Минск в 19.15.
Цены на билеты и расписание полетов смотрите на сайте «Белавиа».
Ранее авиакомпания FlyDubai неожиданно отменила рейсы в Минск и обратно до 8 января.
