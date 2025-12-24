Ричмонд
«Белавиа» запускает допрейс в Дубай после отмены полетов в Минск FlyDubai

«Белавиа» запускает дополнительный рейс в Дубай.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Белавиа» ввела дополнительный рейс в Дубай, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, на Рождество, 7 января, организуется дополнительный рейс из Минска в Дубай. Из Минска дополнительный рейс будет отправляться в 05.45 часов, а прибудет в Дубай в 12.35 (по местному времени). Из Дубая обратно самолет «Белавиа» будет вылетать в 13.50 (по местному времени) с прибытием в Минск в 19.15.

Цены на билеты и расписание полетов смотрите на сайте «Белавиа».

Ранее авиакомпания FlyDubai неожиданно отменила рейсы в Минск и обратно до 8 января.

Еще топ-10 городов, деревень и районов с самой дорогой землей названы в Беларуси.

Еще белорусский президент Беларуси Александр Лукашенко просто дал совет молодежи: «Никаких нотаций».

