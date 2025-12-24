2025 год стал рекордным за 10 лет по количеству дней с магнитными бурями

По данным ученых, с начала года магнитные бури происходили в 69 случаях против 44 в 2024 году. Общее число дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp (показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури) достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень) составило 164 против 94 в 2024 году, то есть на 75 процентов больше.