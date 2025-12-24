2025 год стал рекордным за 10 лет по количеству дней с магнитными бурями

Количество дней в 2025 году, когда были зафиксированы магнитные бури на Земле, достигло максимального значения за последнее десятилетие, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет. Общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По данным ученых, с начала года магнитные бури происходили в 69 случаях против 44 в 2024 году. Общее число дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp (показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури) достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень) составило 164 против 94 в 2024 году, то есть на 75 процентов больше.
Они сообщили, что такое же или большее количество дней с магнитными бурями ранее наблюдалось в 2015 (79 случаев) и 2016 (69 случаев) годах. При этом значение 2016 года, вероятно, будет перекрыто за оставшиеся дни уходящего года, так как на Землю продолжает влиять крупная корональная дыра, и буря может случить уже сегодня, сообщили ученые.
Напомним, 16 декабря специалисты лаборатории ИКИ РАН зафиксировали довольно быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра, причиной которой стало то, что несколько дней назад в зону воздействия на Землю вошла крупная корональная дыра.