Австралийский телеведущий Маккензи-Макхарг погиб, сорвавшись с крыши здания

Австралийский спортивный журналист Дункан Маккензи-Макхарг погиб в Лос-Анджелесе, сорвавшись с крыши здания. Ему был 41 год, пишет News.au.
Тело телеведущего обнаружили без признаков жизни 22 декабря. Местная полиция считает, что после падения Маккензи-Макхарг приземлился на козырек здания.
Близкие телеведущего заявили, что произошедшее оказалось дня них шоком.
— Дункан был по-настоящему необычным — его позитивный настрой, забота и юмор трогали всех, кто его встречал. Куда бы он ни шел, он приносил с собой тепло, смех и радость, — заявила семья в беседе с News.au.
