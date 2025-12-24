Очередная публикация материалов по делу Джеффри Эпштейна содержит новые подробности о его отношениях с бывшим принцем Эндрю. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на обнародованные документы Министерства юстиции США.
В одной из переписок, автор которой ставит подпись инициалом «А» и говорит о своем пребывании в королевском поместье Балморал лично обратился к помощнице Эпштейна Гислейн Максвелл с просьбой найти ему «неподходящих друзей». Учитывая контекст и детали, такие как упоминание об увольнении из Королевского флота и кончине личного камердинера, издание сообщает, что автором этих посланий был именно бывший принц Эндрю.
Таким образом, его запросы к ассистентке финансиста исходили из любимой резиденции королевы Елизаветы II. Максвелл в шутку ответила, что ей жаль разочаровывать принца, так как она подобрала для него только «подходящих друзей».
«Что насчет девушек… Сколько ему лет?» — спрашивал Хуан Эстебан Ганоза, перуанский контакт Максвелл, во время организации визита Эндрю в Перу в 2002 году. В своих сообщениях Максвелл давала четкие указания подготовить для принца «двуногую экскурсию», уточняя, что принца должны сопровождать «умные, симпатичные, веселые девушки из хороших семей, которые будут дружелюбны, неболтливы и веселы».
Ранее сообщалось о том, что Эндрю Маунбеттен-Виндзор, лишенный в октябре королевских титулов своим братом, королем Карлом III, вскоре будет вынужден покинуть свою резиденцию Роял-Лодж. Бывший принц, ранее публично отрицавший все выдвинутые против него обвинения, в настоящее время воздерживается от комментариев.
Ранее сообщалось, что экс-принц Эндрю может готовить заговор против принца Уильяма.