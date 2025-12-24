Бывший принц Эндрю попросил ассистентку Эпштейна найти ему девушек

В одной из переписок, автор которой ставит подпись инициалом «А» и говорит о своем пребывании в королевском поместье Балморал лично обратился к помощнице Эпштейна Гислейн Максвелл с просьбой найти ему «неподходящих друзей». Учитывая контекст и детали, такие как упоминание об увольнении из Королевского флота и кончине личного камердинера, издание сообщает, что автором этих посланий был именно бывший принц Эндрю.