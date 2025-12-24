Александр Мальцев стал лучшим синхронистом года по версии World Aquatics

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) назвала российского спортсмена Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
На чемпионате мира 2025 года, который прошел в Сингапуре, Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медали.
Напомним, что он стал первым в технической и произвольной программах индивидуальных соревнований, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой занял первое место в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев в паре с Олесей Платоновой завоевал серебро.
Отметим, что Мальцев является единственным семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов в истории этого вида спорта.