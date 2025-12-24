Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян подарила Захаровой клип с поздравлениями от Макрона, Стармера и Трампа

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 24 декабря, поздравила официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову с днем рождения.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 24 декабря, поздравила официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову с днем рождения.

Журналистка опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта видео, в котором ряд европейских политиков исполняет для дипломата песню. Среди действующих лиц — президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, премьмер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Дорогая Маша, можно долго говорить про твои достоинства — остроумие, красноречие, чувство юмора, дипломатию и пассионарность, — но пусть это сделают твои зарубежные визави. В песне. С днем рождения! — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Сама Захарова рассказала о том, что ее 50-летний юбилей начался на рабочем месте: во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю 50-летнего юбилея наградил дипломата орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше