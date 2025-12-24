Лев Лещенко рассказал, зачем его детстве ставили на табурет перед Новым годом

Певец Михаил Шуфутинский в новогодние праздники часто работает — дает концерты и устраивает гастроли. Однако в этом году исполнитель решил провести каникулы в окружении семьи. Он отметил, что в праздники ему нравится слушать и смотреть советскую классику.