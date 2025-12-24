Лев Лещенко рассказал, зачем его детстве ставили на табурет перед Новым годом

83-летний певец Лев Лещенко рассказал, как праздновали Новый год во время Великой Отечественной войны и после нее.
О праздновании торжества в первые послевоенные года у музыканта остались только самые счастливые воспоминания. Лещенко добавил, что самым вкусным новогодним угощением были мандарины: на новогодних елках в подарки детям клали по две штуки.
— В новогоднюю ночь меня ставили на табурет, и я распевал наизусть Гимн Советского Союза. И молодые офицеры угощали меня пряниками, сахаром, конфетами, — вспомнил артист в беседе с Aif.ru.
К новогоднему столу всегда хочется приготовить что-нибудь необычное, изысканное. И наряду с обычными хозяйками готовить блюда для родных и друзей будут и многие звезды шоу-бизнеса. Артисты рассказали «Вечерней Москве», как планируют отметить праздник, и поделились своими фирменными рецептами.
Певец Михаил Шуфутинский в новогодние праздники часто работает — дает концерты и устраивает гастроли. Однако в этом году исполнитель решил провести каникулы в окружении семьи. Он отметил, что в праздники ему нравится слушать и смотреть советскую классику.