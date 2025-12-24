Ричмонд
Умер Пэт Финн, актер из сериалов «Друзья» и «Сайнфелд»

В возрасте 60 лет умер Пэт Финн, актер из сериала «Друзья».

Американский актер Пэт Финн, известный широкому зрителю участием в сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила газета New York Post.

«С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна», — сказал представитель артиста.

По данным издания, Финн скончался еще в понедельник, 22 декабря, в результате борьбы с онкологическим заболеванием.

Артист появился в сериале «Друзья» в двух эпизодах, сыграв парня Моники доктора Роджера. Кроме того, Финн снимался в таких фильмах, как «Простые сложности», «Дела с идиотами», «Где моя тачка, чувак?» и других.