Дональд Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф во Флориде

Президент США Дональд Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф перед серией вечерних телефонных разговоров.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф перед серией вечерних телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По его данным, президентский кортеж прибыл в гольф-клуб во Флориде в 9:31 по местному времени (17:31 мск). Согласно официальному расписанию, после этого Трамп примет звонки от американских детей о «полете» Санта-Клауса и пообщается с военнослужащими США.

Из графика Трампа также следует, что в среду и четверг у него не запланированы встречи, официальные переговоры и публичные мероприятия.

Ранее Трампа и его жену раскритиковали за слишком мрачную рождественскую открытку. На опубликованном Белым домом снимке американский лидер в смокинге с бабочкой и первая леди США в длинном черном платье держатся за руки и серьезно смотрят в камеру.

