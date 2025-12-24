Дональд Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф во Флориде

Президент США Дональд Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф перед серией вечерних телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
По его данным, президентский кортеж прибыл в гольф-клуб во Флориде в 9:31 по местному времени (17:31 мск). Согласно официальному расписанию, после этого Трамп примет звонки от американских детей о «полете» Санта-Клауса и пообщается с военнослужащими США.
Из графика Трампа также следует, что в среду и четверг у него не запланированы встречи, официальные переговоры и публичные мероприятия.
Ранее Трампа и его жену раскритиковали за слишком мрачную рождественскую открытку. На опубликованном Белым домом снимке американский лидер в смокинге с бабочкой и первая леди США в длинном черном платье держатся за руки и серьезно смотрят в камеру.