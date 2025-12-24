Дональд Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф во Флориде

По его данным, президентский кортеж прибыл в гольф-клуб во Флориде в 9:31 по местному времени (17:31 мск). Согласно официальному расписанию, после этого Трамп примет звонки от американских детей о «полете» Санта-Клауса и пообщается с военнослужащими США.