Глава СПЧ Фадеев призвал исключать из школ за нападение на учителя

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что учащиеся, которые совершили нападение на учителя, должны быть исключены из школ.
— Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя — это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать, — отметил Фадеев.
Также он напомнил об идее выставлять школьникам оценку за поведение. По словам главы СПЧ, такая оценка должна иметь формат «зачет» или «незачет», передает РИА Новости.
Психолог Анастасия Пономаренко связала недавнее нападение школьника с ножом на учителя в Петербурге с несколькими факторами воспитания и общественной культуры. Она подчеркнула, что современный подход к воспитанию создает излишнюю нагрузку на подростков: ожидание высоких достижений одновременно в учебе, искусстве и спорте формирует постоянное давление и недовольство собой.
Ранее Фадеев заявил, что ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима. Он отметил, что необходимо разработать механизмы для обучения русскому языку либо в их стране, либо на территории России.