Глава СПЧ Фадеев призвал исключать из школ за нападение на учителя

— Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя — это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать, — отметил Фадеев.