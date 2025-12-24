Главный диетолог Москвы Стародубова назвала, сколько можно хранить оливье

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала четкие рекомендации по безопасности праздничного стола. Особое внимание она уделила лидерам застолья — салатам «Оливье» и «Сельдь под шубой». По словам специалиста, ключевой фактор безопасности этих салатов — момент добавления заправки.
«Незаправленный оливье, который стоял в холодильнике, можно хранить не более двух суток. Заправлять майонезом нужно при подаче на стол. Заправленный майонезом салат хранить можно еще меньше: не более 3 часов», — заявила Стародубова.
Диетолог подчеркнула, что нарушение этих сроков превращает праздничное блюдо в источник риска для здоровья. Чтобы салат дольше оставался свежим, рекомендуется нарезать ингредиенты заранее, но смешивать их с майонезом порционно, непосредственно перед употреблением.