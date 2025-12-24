Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный диетолог Москвы Стародубова назвала, сколько можно хранить оливье

Диетолог Антонина Стародубова дала рекомендации по безопасности праздничного стола. По ее словам, салаты лучше заправлять перед подачей.

Источник: Аргументы и факты

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала четкие рекомендации по безопасности праздничного стола. Особое внимание она уделила лидерам застолья — салатам «Оливье» и «Сельдь под шубой». По словам специалиста, ключевой фактор безопасности этих салатов — момент добавления заправки.

«Незаправленный оливье, который стоял в холодильнике, можно хранить не более двух суток. Заправлять майонезом нужно при подаче на стол. Заправленный майонезом салат хранить можно еще меньше: не более 3 часов», — заявила Стародубова.

Диетолог подчеркнула, что нарушение этих сроков превращает праздничное блюдо в источник риска для здоровья. Чтобы салат дольше оставался свежим, рекомендуется нарезать ингредиенты заранее, но смешивать их с майонезом порционно, непосредственно перед употреблением.