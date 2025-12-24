Власти разрешили вернуться в квартиры жильцам пострадавшей при взрыве газа многоэтажки в Гомеле

Было отмечено, что необходимые демонтажные работы в пострадавшем подъезде уже проведены. Разобраны конструкции с верхнего до пятого этажа. И так как демонтаж в третьем подъезде завершен, то жителям соседних первого и второго подъездов этого дома и жильцам шестого подъезда соседнего дома № 5 разрешили вернуться в свои квартиры. Также сказали, что в четверг, 25 декабря, возобновит работу и расположенный рядом магазин.