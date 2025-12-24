Ричмонд
Власти разрешили вернуться в квартиры жильцам пострадавшей при взрыве газа многоэтажки в Гомеле

Жильцы пострадавшей гомельской многоэтажки могут вернуться в свои квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле власти разрешили вернуться в свои квартиры жильцам многоэтажного дома на улице Косарева, пострадавшего при взрыве газа. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале председателя Гомельского горисполкома «Владимир Привалов. Официально».

Так, 24 декабря глава города встретился с некоторыми жильцами, пострадавшего дома и сообщил, что подъезд, где произошел взрыв, разобрали с десятого до пятого этажа.

— В настоящее время разрабатывается алгоритм возведения всех этажей заново в максимально возможные кратчайшие сроки, — прокомментировал Привалов.

Он уточнил, что по дому уже подготовили проектно сметную документацию, которая предусматривает укрепление конструкций и лифтовых шахт. Еще параллельно компенсируется ущерб пострадавшим гражданам.

Затем на очередном заседании штаба по ликвидации последствий ЧС в жилом доме по улице Косарева представители всех профильных служб рассказали актуальную ситуацию.

Было отмечено, что необходимые демонтажные работы в пострадавшем подъезде уже проведены. Разобраны конструкции с верхнего до пятого этажа. И так как демонтаж в третьем подъезде завершен, то жителям соседних первого и второго подъездов этого дома и жильцам шестого подъезда соседнего дома № 5 разрешили вернуться в свои квартиры. Также сказали, что в четверг, 25 декабря, возобновит работу и расположенный рядом магазин.

В горисполкоме подчеркнули, что компенсационные выплаты и социальную поддержку получат все пострадавшие граждане.

Накануне сообщали, что в Гомеле в пострадавшей при взрыве газа многоэтажке нашли дополнительные дефекты.

Еще мы писали, что в Гомеле при разборе дома после взрыва газа нашли тело погибшей женщины: «Находилась под обвалом перекрытий двух этажей».