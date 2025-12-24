Результат в сторис и в морозилке: Россиянки бросились проводить предновогодний пельменинг

Тем временем другие популярные женские практики уходящего года носили не столько гастрономический, сколько глубоко личный характер. По наблюдениям экстрасенсов, в 2025 году самым частым запросом от женщин были обряды на восстановление сексуальной энергии и влечения. Life.ru узнал, что почти каждый второй клиент просил «вернуть страсть» либо для себя, либо в отношениях с партнёром. Эксперты связывали этот тренд с поиском внутренней гармонии и стабильности в неспокойное время, когда многие ищут поддержку в духовных и магических практиках.