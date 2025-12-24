Ричмонд
Результат в сторис и в морозилке: Россиянки бросились проводить предновогодний пельменинг

В России среди женщин набирает популярность новый формат встреч — пельменинг. Это вечеринки, на которых девушки вместе лепят пельмени перед Новым годом, разъясняют коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Так выглядит пельменинг. Видео © SHOT ПРОВЕРКИ.

Участницы сами замешивают тесто, готовят фарш, а затем дегустируют результат. Все, кто попробовал, подтверждают, что такой процесс помогает поддерживать женскую энергетику и создаёт уютную атмосферу.

Для полного антуража многие надевают кокошники. Идея уже разошлась по соцсетям, собирая как одобрение, так и вопросы от тех, кто не понимает нового тренда.

Тем временем другие популярные женские практики уходящего года носили не столько гастрономический, сколько глубоко личный характер. По наблюдениям экстрасенсов, в 2025 году самым частым запросом от женщин были обряды на восстановление сексуальной энергии и влечения. Life.ru узнал, что почти каждый второй клиент просил «вернуть страсть» либо для себя, либо в отношениях с партнёром. Эксперты связывали этот тренд с поиском внутренней гармонии и стабильности в неспокойное время, когда многие ищут поддержку в духовных и магических практиках.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.