Олень с фермы Оксаны Самойловой «напал» на журналиста

Блогер и модель Оксана Самойлова организовала благотворительное новогоднее мероприятие для детей из домов-интернатов. Она также пригласила журналистов на свою ферму, где напуганный олень «напал» на одного из репортеров.

В ходе мероприятия журналисты обступили оленя и маленькую козочку. Олененок настолько сильно испугался, что решил сбежать, пройдя напролом сквозь корреспондента Life.ru.

Недавно Самойлова рассказала, что ее коза по кличке Мими умерла, объевшись травы. Животное умерло в 2024 году. По словам блогера, у нее просто «язык не поворачивался» напрямую сообщить подписчикам о смерти животного.

Козе Джигана и Самойловой Мими заводили отдельный аккаунт в социальной сети Instagram*. Там публиковались забавные видео и фотографии животного. За 24 часа на нее подписались более 45 тысяч человек.

Пожилую американку насмерть забодал дикий олень, которого та спасла и решила оставить у себя. Она даже получила специальную лицензию на содержание животных, а позже приютила еще несколько сородичей нового соседа — с ней жили около четырех оленей обоих полов.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.