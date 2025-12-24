Олень с фермы Оксаны Самойловой «напал» на журналиста

Блогер и модель Оксана Самойлова организовала благотворительное новогоднее мероприятие для детей из домов-интернатов. Она также пригласила журналистов на свою ферму, где напуганный олень «напал» на одного из репортеров.
В ходе мероприятия журналисты обступили оленя и маленькую козочку. Олененок настолько сильно испугался, что решил сбежать, пройдя напролом сквозь корреспондента Life.ru.
Недавно Самойлова рассказала, что ее коза по кличке Мими умерла, объевшись травы. Животное умерло в 2024 году. По словам блогера, у нее просто «язык не поворачивался» напрямую сообщить подписчикам о смерти животного.
Козе Джигана и Самойловой Мими заводили отдельный аккаунт в социальной сети Instagram*. Там публиковались забавные видео и фотографии животного. За 24 часа на нее подписались более 45 тысяч человек.
Пожилую американку насмерть забодал дикий олень, которого та спасла и решила оставить у себя. Она даже получила специальную лицензию на содержание животных, а позже приютила еще несколько сородичей нового соседа — с ней жили около четырех оленей обоих полов.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.