Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный диетолог Москвы Стародубова: голодать перед Новым годом опасно

Диетолог Антонина Стародубова заявила об опасности голодания перед новогодним застольем.

Источник: Аргументы и факты

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова призвала москвичей не изменять привычный режим питания 31 декабря. Попытки «сэкономить место» в желудке для полуночного банкета врач назвала вредными для здоровья.

«Неправильно резко ограничивать себя в питании, или тем более голодать до и после новогодних праздников. Должен преобладать взвешенный разумный подход. 31 декабря нужно запланировать легкий завтрак и обед», — подчеркнула Антонина Стародубова.

Диетолог предложила изменить саму концепцию праздничного ужина, чтобы снизить нагрузку на организм в ночные часы. «Новогодний ужин не обязательно должен быть в 00:00, его вполне можно провести заранее — в 18:00, 19:00 или 20:00, чтобы вся тяжелая пища была употреблена не в полночь. А на самую ожидаемую часть оставить легкий стол, легкие десерты и стакан холодно-газированного напитка», — советует диетолог. Такой подход позволит насладиться вкусом традиционных новогодних блюд, сохранив при этом хорошее самочувствие.