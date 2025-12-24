Главный диетолог Москвы Стародубова: голодать перед Новым годом опасно

Диетолог предложила изменить саму концепцию праздничного ужина, чтобы снизить нагрузку на организм в ночные часы. «Новогодний ужин не обязательно должен быть в 00:00, его вполне можно провести заранее — в 18:00, 19:00 или 20:00, чтобы вся тяжелая пища была употреблена не в полночь. А на самую ожидаемую часть оставить легкий стол, легкие десерты и стакан холодно-газированного напитка», — советует диетолог. Такой подход позволит насладиться вкусом традиционных новогодних блюд, сохранив при этом хорошее самочувствие.