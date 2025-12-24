Главный диетолог Москвы Стародубова: голодать перед Новым годом опасно

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова призвала москвичей не изменять привычный режим питания 31 декабря. Попытки «сэкономить место» в желудке для полуночного банкета врач назвала вредными для здоровья.
«Неправильно резко ограничивать себя в питании, или тем более голодать до и после новогодних праздников. Должен преобладать взвешенный разумный подход. 31 декабря нужно запланировать легкий завтрак и обед», — подчеркнула Антонина Стародубова.
Диетолог предложила изменить саму концепцию праздничного ужина, чтобы снизить нагрузку на организм в ночные часы. «Новогодний ужин не обязательно должен быть в 00:00, его вполне можно провести заранее — в 18:00, 19:00 или 20:00, чтобы вся тяжелая пища была употреблена не в полночь. А на самую ожидаемую часть оставить легкий стол, легкие десерты и стакан холодно-газированного напитка», — советует диетолог. Такой подход позволит насладиться вкусом традиционных новогодних блюд, сохранив при этом хорошее самочувствие.