В «Почте России» опровергли информацию о массовых увольнениях в компании

В «Почте России» заявили, что в компании работают порядка 200 тысяч сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

«Почта России» опровергла информацию о массовых увольнениях в компании. Об этом госкомпания заявила к комментарии ТАСС.

Ранее в телеграм-каналах распространялась информация, что сотрудники якобы «массово увольняются». Как отметили в компании, в «Почте России» работали 280 тысяч человек по состоянию на конец ноября 2023 года. Для 115 тысяч из них были увеличены оклады.

Пресс-служба компании уточнила, что на данный момент в «Почте» работает «порядка двухсот» тысяч сотрудников.

«Текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли», — добавили в «Почте России».

Ранее KP.RU писал, что «Почта России» с 1 декабря ввела изменения в правила оформления международных почтовых отправлений. Нововведение затронет такие форматы, как «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М».