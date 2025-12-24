В «Почте России» опровергли информацию о массовых увольнениях в компании

«Почта России» опровергла информацию о массовых увольнениях в компании. Об этом госкомпания заявила к комментарии ТАСС.
Ранее в телеграм-каналах распространялась информация, что сотрудники якобы «массово увольняются». Как отметили в компании, в «Почте России» работали 280 тысяч человек по состоянию на конец ноября 2023 года. Для 115 тысяч из них были увеличены оклады.
Пресс-служба компании уточнила, что на данный момент в «Почте» работает «порядка двухсот» тысяч сотрудников.
«Текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли», — добавили в «Почте России».
