Врач Хисамов назвал главные причины вызовов скорой помощи 1 января

Врачи скорой помощи в праздники чаще всего выезжают к пациентам с травмами, полученными во время массовых гуляний.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Артем Хисамов рассказал, с чем чаще всего сталкиваются бригады медиков в разгар праздников. По его словам, лидирующие позиции в структуре обращений занимают повреждения, полученные во время массовых гуляний.

«Активные детские забавы, в которых часто участвуют не только дети, а и взрослые. Часто накладывается фактор употребления алкоголя, и это провоцирует травматизм», — отметил Артем Хисамов.

Специалист подчеркнул, что сочетание нетрезвого состояния и неосторожности при использовании пиротехники — самая опасная комбинация, которая ежегодно приводит к госпитализациям в первые часы нового года.