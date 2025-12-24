Врач Хисамов назвал главные причины вызовов скорой помощи 1 января

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Артем Хисамов рассказал, с чем чаще всего сталкиваются бригады медиков в разгар праздников. По его словам, лидирующие позиции в структуре обращений занимают повреждения, полученные во время массовых гуляний.