Для жителей сел в Ростовской области увеличат число консультаций в ОКДЦ

Количество медицинских консультаций увеличат в Ростовской области в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

С нового года для жителей сельских территорий Ростовской области в два раза (с 20 до 40 тысяч в год) увеличат количество консультативных приемов в Областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что для ростовских поликлиник дополнительно выделили более 10 тысяч консультаций в КДЦ «Здоровье».

Также в регионе будут более активно внедрять телемедицинские консультации. Это сэкономит силы пациентам, а районные врачи будут более оперативно советоваться со специалистами ОКДЦ и ОКБ № 2 по поводу сложных случаев.

— Проводим «наладку» системы направлений. Теперь жителей области будут направлять не просто «в Ростов», а в конкретное учреждение, которое наиболее эффективно поможет по профилю его заболевания. Пройдет дополнительное обучение врачей первичного звена в районах, — добавил Юрий Слюсарь.

Донской минздрав должен ежеквартально анализировать время ожидания консультаций и госпитализаций, удовлетворенность пациентов и нагрузку на врачей.

