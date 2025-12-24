В РФ хотят разрешить осужденным отбывать наказание на их работе

Обновленный порядок должен закрепить, как уголовно-исполнительные инспекции будут учитывать осужденных, согласовывать с работодателями условия исполнения приговора и контролировать соблюдение ограничений. Исправительные работы смогут назначаться по месту, где человек был официально трудоустроен до вынесения приговора, если работодатель согласится сохранить за ним место и обеспечить исполнение требований суда. Для тех, кто не имел постоянной работы, продолжат действовать действующие механизмы направления через инспекции и службы занятости.