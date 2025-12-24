В РФ хотят разрешить осужденным отбывать наказание на их работе

Отбывать исправительные работы по новым правилам смогут только те, у кого есть основное место работы.
Минюст РФ предложил разрешить осужденным к исправительным работам отбывать наказание по основному месту работы. Проект соответствующего приказа ведомство опубликовало 24 декабря на своем официальном сайте. Документ уточняет порядок исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, а также регламентирует контроль за поведением граждан, осужденных условно.
«Предлагается предусмотреть организацию исполнения наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осужденных», — говорится в сообщении. В Минюсте напоминают, что необходимость изменения подзаконных актов связана с поправками в Уголовно-исполнительный кодекс, которые были внесены в июле 2025 года. Эти поправки прямо допускают отбывание исправительных работ на прежнем месте трудоустройства осужденного.
Обновленный порядок должен закрепить, как уголовно-исполнительные инспекции будут учитывать осужденных, согласовывать с работодателями условия исполнения приговора и контролировать соблюдение ограничений. Исправительные работы смогут назначаться по месту, где человек был официально трудоустроен до вынесения приговора, если работодатель согласится сохранить за ним место и обеспечить исполнение требований суда. Для тех, кто не имел постоянной работы, продолжат действовать действующие механизмы направления через инспекции и службы занятости.
Отдельный блок норм касается осужденных, уволенных после вынесения приговора. Проект устанавливает их обязанность либо трудоустроиться самостоятельно, либо встать на учет в службе занятости в течение 15 суток со дня постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции либо со дня увольнения. Осужденный не сможет отказаться от предложенной службой занятости подходящей работы или программы переквалификации.
Если трудоустроиться самостоятельно не удастся, уголовно-исполнительная инспекция должна будет выдать под подпись направление в органы службы занятости по месту жительства. Там осужденному подберут работу с учетом его профессии и состояния здоровья. В Минюсте считают, что такие изменения позволят упорядочить исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и усилить взаимодействие инспекций с работодателями и службами занятости.
Параллельно Минюст подготовил законопроект о специальном порядке пробации для осужденных — участников СВО. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал создать систему учета бывших заключенных, вернувшихся с фронта.