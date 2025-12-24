На Молдову надвигаются морозы до минус 10 градусов: Долго ли будем мерзнуть — что говорят синоптики

Вместе с Рождеством по новому стилю, похоже в Молдову нагрянула зима. Вернее, зимние морозцы. Впрочем, расскажем о погодке на завтра, 25 декабря, подробнее.
Ночью синоптики нам предвещают до пяти градусов мороза, утром сохранятся ночные тмпературные значения.
Днем тепла нам не обещают, будет до −9 градусов, нас ждет переменная облачность, правда, снега не обещают. Вечером ожидается до минус 10 градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.
Внимание, автомобилисты! 25 декабря на дорогах местами гололёд.
Такая погода нас ожидает до выходных, когда хоть немного потеплеет.
