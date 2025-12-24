Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Молдову надвигаются морозы до минус 10 градусов: Долго ли будем мерзнуть — что говорят синоптики

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 25 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Вместе с Рождеством по новому стилю, похоже в Молдову нагрянула зима. Вернее, зимние морозцы. Впрочем, расскажем о погодке на завтра, 25 декабря, подробнее.

Ночью синоптики нам предвещают до пяти градусов мороза, утром сохранятся ночные тмпературные значения.

Днем тепла нам не обещают, будет до −9 градусов, нас ждет переменная облачность, правда, снега не обещают. Вечером ожидается до минус 10 градусов.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.

Внимание, автомобилисты! 25 декабря на дорогах местами гололёд.

Такая погода нас ожидает до выходных, когда хоть немного потеплеет.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.

Цену на медицинский страховой полис в селах повышают, а взамен не дают ничего — за все приходится платить самим — где справедливость (далее…).

Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?

Наши люди в мундирах не бандитов умеют ловить, а до конца выгораживать некомпетентность своих (далее…).

Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.

Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).