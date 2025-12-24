Главный психиатр Москвы Костюк: гулять по новогодней Москве полезно

На итоговой пресс-конференции Департамента здравоохранения Москвы 24 декабря обсудили влияние окружающей среды и личного настроя на ментальное здоровье в период зимних праздников. Георгий Костюк, главный врач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева и главный психиатр Москвы, выделил несколько ключевых факторов, помогающих сохранить психологическое благополучие.
По мнению врача, москвичам доступен уникальный ресурс для поднятия настроения — новогоднее оформление города, которое не имеет аналогов.
«Прогулка по Москве — это предмет зависти для всего мира. Поэтому, конечно, это не может не радовать и не создавать новогоднее настроение, и этим нужно обязательно воспользоваться: посетить Красную площадь, погулять по Тверской», — отметил Георгий Костюк.
Врач подчеркнул, что создание праздничной атмосферы дома и на работе — это важная психологическая потребность.
«Не случайно стало традицией наряжать новогоднюю ёлку, украшать свое рабочее место и создавать уют дома. Это всё помогает создать позитивное и здоровое настроение», — пояснил психиатр.