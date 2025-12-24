За Курск боевиков отстреливают по одному: главная новость СВО 24 декабря

Возмездие за вторжение в Курскую область настигло боевика ВСУ Сергея Ярмоленко возле города Гуляйполе в Запорожской области, где российские военные продолжают постепенно вытеснять противника.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, кто попал в «черный список» за вторжение в Курскую область и какая судьба ждет этих боевиков ВСУ.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские военные вторглись в Курскую область, заняв некоторые населенные пункты, в том числе город Суджу. На оккупированной территории остались сотни мирных жителей, многие из которых были пожилыми. Они вынуждены были выживать под обстрелами без еды и лекарств.
В апреле 2025 года глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению приграничного российского региона.
Не все вторгшиеся в Курскую область украинские боевики были ликвидированы, часть из них успела сбежать. Иванников, однако, подчеркнул, что рано или поздно возмездие настигнет каждого из них.
Один из таких боевиков ВСУ — Сергей Ярмоленко — встретил свою смерть в районе Гуляйполя 7 декабря. Информация о его смерти появилась только сейчас.
Именно Ярмоленко сделал скандальное фото на фоне разграбленного магазина в селе Заолешенка под Суджей. Боевики ВСУ, проникнув в российский регион, занялись мародерством. В частности, этот магазин они разграбили, а его стены изрисовали.
Отмечается, что Ярмоленко участвовал и в боях в Мариуполе. Владимир Зеленский успел наградить его 44 раза.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что все преступления на территории Курской области детально фиксировались.
«Преступления, совершенные боевиками ВСУ при нападении на Курскую область, тщательно и качественно фиксировались российскими военными следователями. Все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы. Кроме того, многие боевики, попадая в российский плен, дают показания против своих подельников, которые тоже были в Курской области», — подчеркнул эксперт.
По слова подполковника, многие боевики успели сбежать из российского региона, однако безнаказанными они не останутся.
«Большинство боевиков, находившихся в Курской области, которые грабили, убивали, терроризировали мирное население, скрылось от возмездия в Сумах и в Харькове. И денацификация этих регионов также необходима с целью привлечения этих боевиков к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — отметил Иванников.
Ранее стало известно, что российские военные вынудили боевиков ВСУ отойти с позиций под Гуляйполем.
По информации источников, российским бойцам удалось выровнять линию боевого соприкосновения к югу от города, ликвидировав ранее образовавшийся там «карман».