Челябинцев на выходных ждет потепление. Скрин

Погода в Челябинске в ближайшие выходные ожидается бесснежной, на смену ночным 25-градусным морозам придет потепление. На это указывает прогноз Gismeteo.

На выходных в Челябинске ненадолго выглянет солнце, осадков не ожидается.

«В выходные в Челябинске будет бесснежно, но пасмурно, в воскресенье ненадолго выглянет солнце. Температура воздуха составит около 9−10 градусов ниже нуля в дневные часы, ночью похолодает до 10−14 градусов», — указано в прогнозе Gismeteo.

В субботу будет почти безветренно, в воскресенье ожидается ветер до 5−6 м/с. Давление будет держаться в пределах 739−741 мм. рт. ст.

В выходные челябинцев ждет погода без осадков.