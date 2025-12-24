Челябинцев на выходных ждет потепление. Скрин

«В выходные в Челябинске будет бесснежно, но пасмурно, в воскресенье ненадолго выглянет солнце. Температура воздуха составит около 9−10 градусов ниже нуля в дневные часы, ночью похолодает до 10−14 градусов», — указано в прогнозе Gismeteo.