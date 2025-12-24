Главный педиатр Москвы Борзакова рассказала о режиме сна в новогоднюю ночь

На итоговой пресс-конференции Департамента здравоохранения врач-педиатр ДГКБ им. З. А. Башляевой, главный педиатр Москвы Светлана Борзакова ответила на один из самых частых вопросов родителей: до скольких детям можно не спать в праздник. По мнению врача, подход должен строго зависеть от возраста.
Для самых маленьких москвичей праздничные исключения могут обернуться капризами и стрессом.
«Если это младшие дети (дошкольники), то лучше соблюдать режим, который был, иначе дети очень перегружаются и устают. Средние и старшие школьники могут встретить Новый год, но на следующий день им нужно подольше поспать», — пояснила Светлана Борзакова.
Педиатр также предостерегла родителей от планирования шумных и масштабных мероприятий на 1 января. По ее словам, нервной системе ребенка необходимо время на восстановление после эмоциональной новогодней ночи, поэтому первый день года лучше провести в спокойной обстановке.