Главный педиатр Москвы Борзакова рассказала о режиме сна в новогоднюю ночь

Врач Светлана Борзакова посоветовала родителям соблюдать режим сна детей в новогоднюю ночь.

Источник: Аргументы и факты

На итоговой пресс-конференции Департамента здравоохранения врач-педиатр ДГКБ им. З. А. Башляевой, главный педиатр Москвы Светлана Борзакова ответила на один из самых частых вопросов родителей: до скольких детям можно не спать в праздник. По мнению врача, подход должен строго зависеть от возраста.

Для самых маленьких москвичей праздничные исключения могут обернуться капризами и стрессом.

«Если это младшие дети (дошкольники), то лучше соблюдать режим, который был, иначе дети очень перегружаются и устают. Средние и старшие школьники могут встретить Новый год, но на следующий день им нужно подольше поспать», — пояснила Светлана Борзакова.

Педиатр также предостерегла родителей от планирования шумных и масштабных мероприятий на 1 января. По ее словам, нервной системе ребенка необходимо время на восстановление после эмоциональной новогодней ночи, поэтому первый день года лучше провести в спокойной обстановке.