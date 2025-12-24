В России зафиксировали самую низкую температуру на планете

В Якутии зафиксировали самую низкую температуру на планете. В среду, 24 декабря, температура воздуха там опустилась до минус 56 градусов. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации канала, жители поселка Тикси третий день страдают от непогоды — сильная пурга привела к закрытию школ и детских садов. При этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 60 градусов. Снег засыпает входные двери домов, в связи с чем людям трудно покинуть свои квартиры, передает Mash.
С трудностями из-за непогоды также столкнулись жители другого региона. Семья из 18 человек везла гроб на похороны и застряла в Иркутской области из-за большого количества снега. Три автомобиля с людьми пытались добраться до села Онгурен, название которого переводится как «Конец пути». Пропавшие дважды подавали запрос о помощи, однако спецтехника застревала в снегах. В результате спасателям лишь через сутки удалось найти людей.
По словам специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, ночь на среду, 24 декабря, стала самой холодной с начала зимы в Москве. По ее словам, температура воздуха опустилась до минус 16 в столице и до минус 19 градусов в Подмосковье.