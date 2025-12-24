В России зафиксировали самую низкую температуру на планете

С трудностями из-за непогоды также столкнулись жители другого региона. Семья из 18 человек везла гроб на похороны и застряла в Иркутской области из-за большого количества снега. Три автомобиля с людьми пытались добраться до села Онгурен, название которого переводится как «Конец пути». Пропавшие дважды подавали запрос о помощи, однако спецтехника застревала в снегах. В результате спасателям лишь через сутки удалось найти людей.