Австралийский журналист Дункан Маккензи-Макхарг упал с крыши и умер

В Лос-Анджелесе телеведущий упал с крыши и погиб в возрасте 41 года.

Умер австралийский телеведущий Дункан Маккензи-Макхарг. Об этом сообщает News.com.au со ссылкой на заявление семьи журналиста.

41-летний Маккензи-Макхарг скончался после падения с крыши здания в Лос-Анджелесе. В заявлении семьи телеведущего отмечается, что его смерть стала для них невообразимым шоком.

«Дункан был поистине необыкновенным человеком, чей позитивный настрой, забота и чувство юмора трогали всех, кого он встречал. Он приносил тепло, смех и радость, куда бы он ни шел», — говорится родных и близких журналиста.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти британского певца Кристофер Ри. Он умер на 75-м году жизни после непродолжительной болезни. Ри скончался в больнице. В 33 года ему диагностировали рак поджелудочной железы.